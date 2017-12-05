ДОЛОЙ МРАКОБЕСИЕ!

Железногорских магов и колдунов приравняют к мошенникам

Смятение и беспокойство царит в рядах местных деятелей оккультных наук. В Государственную Думу РФ в ближайшее время внесут законопроект, который приравнивает платные «магические» услуги к мошенничеству и вымогательству.

Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Государственной думы от фракции "Единая Россия" Сергея Вострецова.

Законопроект предполагает внесение в статьи №№ 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство») и 210 («Организация преступного сообщества») Уголовного кодекса РФ поправок, которые добавят в них описание «колдовских» или «магических» услуг.

«Как в свое время мы прикрыли секты, также нужно поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги и растворяются в воздухе», — говорит Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Участие экстрасенсов, ведьм и чародеев в разного рода телевизионных проектах предлагается сделать отягчающим обстоятельством.

Отметим, в Железногорске, судя по многочисленным объявлениям в местных газетах и соцсетях, доморощенные маги расплодились, как кролики. Давно пора обуздать шарлатанов и защитить доверчивых железногорцев от мошенников-оккультистов.