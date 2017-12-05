ЛЕДЯНЫЕ ЗАБАВЫ
04.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 87 | Автор: Галина Процкая
Комбинат благоустройства готовит горку и каток возле народной дорожки в районе Собора Михаила Архангела
Работы начали на прошлой неделе. Каток разместили на самом озере напротив качелей, горку заливают на спуске от церкви, планируется закончить работу к среде.
На своей странице в соцсети директор КБУ Николай Пасечкин обратился к горожанам:
"Огромная просьба: сохраните горку от вандалов! Невозможно залить её за один день, она должна промерзнуть, потом ее ещё и украсим. Будет самая здоровская горка в городе! Не будьте равнодушными! А поверхность катка готова, пользуйтесь!"
фото с паблика КБУ
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