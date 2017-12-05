ЛЕДЯНЫЕ ЗАБАВЫ

Комбинат благоустройства готовит горку и каток возле народной дорожки в районе Собора Михаила Архангела

Работы начали на прошлой неделе. Каток разместили на самом озере напротив качелей, горку заливают на спуске от церкви, планируется закончить работу к среде.

На своей странице в соцсети директор КБУ Николай Пасечкин обратился к горожанам:

"Огромная просьба: сохраните горку от вандалов! Невозможно залить её за один день, она должна промерзнуть, потом ее ещё и украсим. Будет самая здоровская горка в городе! Н е будьте равнодушными! А поверхность катка готова, пользуйтесь!"

фото с паблика КБУ