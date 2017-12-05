НА ДОРОГЕ ВСЕ РАВНЫ!

Полицейские Железногорска совместно с юными помощниками движения провели акцию «На дороге все равны»

Сотрудники ГИБДД Железногорска, аварийные комиссары и отряд ЮИД гимназии №91 вышли на главную площадь города с призывом «Водитель, пропусти пешехода!». Безопасность самых незащищенных участников дорожного движения - пешеходов - продолжает оставаться актуальной и вызывает особую обеспокоенность в зимний период.

Ребята раздавали водителям наклейки, а инспекторы напоминали водителям о правилах дорожного движения, о том что, при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход.

Соблюдение этих несложных рекомендаций на дороге поможет водителям и пешеходам избежать ДТП.

По информации ОГИБДД МУ МВД России