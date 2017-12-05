В ОБЪЕКТИВЕ - ПРОФСОЮЗ
Территориальная профсоюзная организация Железногорска объявляет конкурс фоторабот «Профсоюз моими глазами»
Конкурс стартует завершится в марте 2018-го – в год 70-летия Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
К участию в конкурсе приглашаются члены профорганизаций ТПО Железногорска – от фотографов-любителей до мастеров, занимающихся профессиональной съемкой.
На конкурс могут быть заявлены работы, выполненные в разных жанрах фотоискусства: фоторепортаж, портрет, имиджевая, документальная и художественная фотография. Тематика тоже дает простор для творчества: объектив фотографа может запечатлеть профсоюзные акции и будни профкомов, производственный процесс, людей разных профессий на рабочих местах, профсоюзную атрибутику и символику.
Прием заявок на фотоконкурс завершится 1 марта 2018 года. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и ценными призами, сообщает сайт тпо-железногорск.рф.