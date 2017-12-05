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В ОБЪЕКТИВЕ - ПРОФСОЮЗ

04.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 69 | Автор: Галина Процкая

Территориальная профсоюзная организация Железногорска объявляет конкурс фоторабот «Профсоюз моими глазами»

Конкурс стартует завершится в марте 2018-го – в год 70-летия Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.

К участию в конкурсе приглашаются члены профорганизаций ТПО Железногорска – от фотографов-любителей до мастеров, занимающихся профессиональной съемкой.

На конкурс могут быть заявлены работы, выполненные в разных жанрах фотоискусства: фоторепортаж, портрет, имиджевая, документальная и художественная фотография. Тематика тоже дает простор для творчества: объектив фотографа может запечатлеть профсоюзные акции и будни профкомов, производственный процесс, людей разных профессий на рабочих местах, профсоюзную атрибутику и символику.

Прием заявок на фотоконкурс завершится 1 марта 2018 года. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и ценными призами, сообщает сайт тпо-железногорск.рф.



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