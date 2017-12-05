ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

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04.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 84 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске завершил работу VI Международный инновационный форум

В первый день форума параллельно открылись две большие дискуссионные площадки. Молодежную площадку посвятили профессиям, которые будут востребованы в ближайшее время. В частности, речь шла о специалистах в сфере цифровых технологий.

На медицинской площадке эксперты продолжили дискуссию, которая началась в Красноярске на сессии стратегического планирования заслуженных врачей РФ Сибири и Дальнего Востока. Участники форума говорили о том, как проходит цифровизация медицинских учреждений. Например, в будущем все документы, которые заполняют врачи, должны храниться в электроном виде и быть доступны для пациентов.

В основной день форума, 2 декабря, прошло пленарное заседание "Возможности цифровой трансформации для городов и их жителей", в работе которого участвовали и.о. председателя Правительства Красноярского края Виктор Томенко и первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Алексей Клешко, федеральные и региональные эксперты, представители бизнеса, Государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос", институтов развития, крупнейших вузов, инвесторы.

Работала выставка передовых технологий, в которой 18 российских и зарубежных компаний представили около 60 проектов по улучшению городской среды. Также на выставке состоялись мастер-классы по успешному опыту реализации проектов на базе городов

На форуме подписано два меморандума о создании консорциумов: "Умный город ЗАТО г. Железногорск: развитие и внедрение цифровых технологий в сфере городского управления", "Испытательный полигон по технологиям поиска и спасения в рамках направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы", а также соглашение о стратегическом партнерстве между ПАО "Ростелеком" и АЭВ "Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск".

В рамках деловой программы форума проведено более 20 дискуссионных мероприятий, в которых приняли участие свыше тысячи человек, в том числе около 80 спикеров – экспертов в ключевых тематиках форума, сообщает муниципальный портал.

Напомним, организаторы форума – Правительство Красноярского края, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос", администрация ЗАТО г. Железногорск, Ассоциация экономического взаимодействия "Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск", фонд "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" (Санкт-Петербург).

фото admk26.ru



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