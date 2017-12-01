НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА

В Красноярском крае открылась Почта Деда Мороза

До 22 декабря в 5 отделениях Почты России в Красноярском крае будет работать Почта Деда Мороза. Все желающие могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик. Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку.

Кроме того, можно заказать письмо или видео от Деда Мороза для детей и взрослых с персональным поздравлением.

Для жителей Железногорска самая ближайшая почта Деда Мороза находится по адресу: Красноярск, ул. Копылова, 48.