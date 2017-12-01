РАДИОПРОГРАММА ОТ 1 ДЕКАБРЯ

В Красноярском крае открылась Почта Деда Мороза

В Железногорске продолжается VI Международный инновационный форум

ФОРУМ В ДЕЙСТВИИ

В Железногорске проходит VI Инновационный форум

Полиция Железногорска просит помощи в установлении мужчины, совершившего кражу

Компания «ИСС» участвует в заседании Международного комитета по ГЛОНАСС в Киото