МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

В Железногорске проходит VI Инновационный форум

Приветствовал гостей глава Железногорска Вадим Медведев:



- Мы будем говорить о будущем. О будущем российской медицины. И для меня важно, чтобы Железногорск и железногорцы делали разумные шаги в рамках возможностей, которые существуют на данный момент в нашей стране, и добивались максимальных результатов.

Две главные площадки стали местом притяжения участников, гостей и представителей власти и бизнес-сообщества.

Одна из них, основная, разместилась в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС. В Центре досуга краевые и федеральные эксперты обсуждали будущее российской медицины.

- Медицина "завтра и послезавтра" - гаджетная медицина. Пациент со своего смартфона сможет измерить давление, кардиограмму, управлять своими медицинскими данными. К этому должна стремится современная медицина, - отметил Министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин.

Сегодня участие в работе сессии стратегического планирования «Федеральная экспериментальная площадка, как точка опоры при переходе к новой модели территориального управления здоровьем населения» приняли представители Ассоциации заслуженных врачей России, ФМБА России, КБ-51, эксперты в области проектного управления, цифровой экономики и современной медицины.

фото ГиГ