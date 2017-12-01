ИДЕТ ПОИСК

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01.12.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая
Полиция Железногорска просит помощи в установлении личности подозреваемого
24 ноября в период с 18.15 до 18.30 неустановленный мужчина из помещения продуктового магазина «Полуфабрикаты из Бурятии», расположенного по адресу: ул.Октябрьская 14 похитил денежные средства.
В совершении кражи подозревается мужчина среднего роста, худощавого телосложения, был одет в куртку с капюшоном синего цвета со светлыми вставками на груди и спине, вязаную шапку с широкой горизонтальной полосой белого цвета.
Уважаемые горожане, если вы можете помочь в установлении личности подозреваемого, просим обращаться в дежурную часть по телефонам 74-58-58 или «02».
На снимке: подозреваемый в совершении кражи
Фото предоставлено МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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