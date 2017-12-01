НЕТ СОСУЛЬКАМ!
01.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске работники МП "ГЖКУ" очищают дома от наледи на крышах
Более 150 домов освобождены от сосулек и снега на крышах жилых многоквартирных домов. С сегодняшнего дня работы ведут 55 человек, задействованы три автовышки. Специалисты будут работать без выходных.
В управлении ГЖКУ находится 614 многоквартирных домов. С целью экономии - уменьшения нагрузки на тариф за коммунальные услуги - отдельные советы домов приняли решение зимой не очищать кровли от ледяного "плена".
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