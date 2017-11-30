ЗАГРЕМЕЛ ПО-КРУПНОМУ

Железногорские полицейские завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере



Стражи порядка установили, что мужчина под предлогом развития бизнеса заключил с пятью своими знакомыми договоры займа на получение денежных средств, обещая ежемесячно выплачивать проценты за пользование. Однако после получения денег, злоумышленник, осуществив несколько платежей, прекратил выплаты. Общая сумма ущерба составила 11,5 миллионов рублей.



Следователями Железногорска возбуждены 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 и 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.



В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение.



по информации МУ МВД России по Железногорску