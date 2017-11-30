РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 НОЯБРЯ

• Три года ждут • Деньги на "Труд" • Елочный базар Скачать выпуск

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РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 НОЯБРЯ • Три года ждут • В бассейне "Труд"заканчивается ремонт • Через две недели откроется елочный базар

РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 НОЯБРЯ • Три года ждут • В бассейне "Труд"заканчивается ремонт • Через две недели откроется елочный базар

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР Городская администрация приглашает принять участие в «Ёлочном базаре»