БЕНЕФИСНЫЙ ФОНТАН

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30.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

В декабре в городском театре оперетты пройдут два бенефисных спектакля

1 декабря ведущий солист театра Иван Слуцкий предстанет перед своими многочисленными почитателями в роли Бабса Баберлея в музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!». 13 декабря ведущая солистка оперетты Елена Вырезкова сыграет в роли Сильвы Вареску в спектакле Имре Кальмана «Сильва».

Также в декабре вновь пройдёт премьера юбилейного сезона – романтический мюзикл «Алые паруса». 17 декабря театр оперетты приглашает на акцию "В Театр всей семьёй!". В этот день цена билетов на спектакли «Иван-Царевич против Кощея» и «Все жёны лгут?» - 150 руб. Ко дню энергетика традиционно состоится концерт «Энергия любви». Юных зрителей в декабре ждёт встреча с героями музыкальной сказки «Бармалей против Айболита». 

фото с сайта operettak26.ru



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