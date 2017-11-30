БЕНЕФИСНЫЙ ФОНТАН

В декабре в городском театре оперетты пройдут два бенефисных спектакля

1 декабря ведущий солист театра Иван Слуцкий предстанет перед своими многочисленными почитателями в роли Бабса Баберлея в музыкальной комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!». 13 декабря ведущая солистка оперетты Елена Вырезкова сыграет в роли Сильвы Вареску в спектакле Имре Кальмана «Сильва».

Также в декабре вновь пройдёт премьера юбилейного сезона – романтический мюзикл «Алые паруса». 17 декабря театр оперетты приглашает на акцию "В Театр всей семьёй!". В этот день цена билетов на спектакли «Иван-Царевич против Кощея» и «Все жёны лгут?» - 150 руб. Ко дню энергетика традиционно состоится концерт «Энергия любви». Юных зрителей в декабре ждёт встреча с героями музыкальной сказки «Бармалей против Айболита».

фото с сайта operettak26.ru