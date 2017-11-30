ЗВЕЗДНЫЙ ПОДИУМ

В Железногорске пройдет четвертый шоу-конкурс «Звездная красавица»

Это состязания самых красивых и талантливых сотрудниц компании «ИСС». В этом году за звание королевы решетневской фирмы поборются 9 девушек: Инна Ващенко, Александра Васильянская, Алена Зуева, Дарья Матюшина, Татьяна Ушакова, Владелина Никонова, Ольга Воронина, Кристина Сорокатая, Ольга Осинцева

Кастинг "звездных" конкурсанток уже состоялся. Финальное шоу пройдет 9 декабря во Дворце культуры.

Начало в 17.00 (время уточняется).