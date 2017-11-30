ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Железногорск получил 1 миллион на реализацию инженерного детского проекта «По следам Жюля Верна»

Наш город участвовал в конкурсе муниципалитетов на право проведения мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома».

Фестиваль инженерного творчества «По следам Жюля Верна» пройдет в три этапа: обучающий, отборочный и очный. После серии дистанционных лекций, консультаций, мастер-классов и лайфхаков участникам конкурса будут предложены для решения инженерные задачи.

Госкорпорация «Росатом» оказывает мероприятию поддержку в 1 миллион рублей.