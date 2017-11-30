ВЫБОР ПРОФЕССИИ

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30.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
Железногорск получил 1 миллион на реализацию инженерного детского проекта «По следам Жюля Верна»
Наш город участвовал в конкурсе муниципалитетов на право проведения мероприятий для талантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома».
Фестиваль инженерного творчества «По следам Жюля Верна» пройдет в три этапа: обучающий, отборочный и очный. После серии дистанционных лекций, консультаций, мастер-классов и лайфхаков участникам конкурса будут предложены для решения инженерные задачи.
Госкорпорация «Росатом» оказывает мероприятию поддержку в 1 миллион рублей.
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