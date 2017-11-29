ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Городская администрация приглашает принять участие в «Ёлочном базаре»



Управление экономики и планирования администрации приглашает индивидуальных предпринимателей, юридические лица, представителей фермерских хозяйств, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством принять участие в специализированной ярмарке «Елочный базар».



Ярмарка будет работать с 18 по 31 декабря ежедневно с 10.00 до 21.00 в двух местах - в районе площади «Ракушка» и площади у Центра досуга.



Заявки на участие в ярмарке будут приниматься с 4 по 12 декабря в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. XXII Партсъезда, 21 кабинет 104.



На «Елочном базаре» будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции: живые ели, елочные игрушки, сувениры, карнавальные костюмы, новогодние подарки, кроме пиротехнических изделий и устройств.



Дополнительную информацию можно узнать у специалиста управления экономики и планирования Переваловой Натальи Владимировны по тел. 76-55-52.