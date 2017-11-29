ДЕНЬГИ НА «ТРУД»
29.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске завершается ремонт бассейна «Труд»
В здании полностью обновили раздевалки, сауны и душевые. Заменили облицовку, дверные проемы, окна, вентиляцию, системы водоснабжения и освещения. Сейчас работы завершаются, бассейн уже налит, воду отдали на анализ.
Строители приступили к работе 1-го августа и уже в эту субботу, 1 декабря, спортивное учреждение будет готово принять посетителей. Осталось докрасить стены и навести лоск. Ремонт в старейшем городском бассейне не проводился со дня постройки – почти 50 лет.
Руководитель МАУ КОСС Сергей Савицкий: "К концу этой недели "Труд" получит заключение из санэпидемстанции о состоянии воды в бассейне., и тогда можно будет заниматься".
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