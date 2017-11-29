ВОЗМОЖНОСТИ ГОРОДОВ

В работе инновационного форума примут участие представители зарубежных компаний

Представители зарубежных компаний и федеральные эксперты подтвердили участие в VI Международном инновационном форуме, который пройдет 1-2 декабря на территории Сибирской пожарно-спасательной академии. Основная тема этого года - «Цифровая трансформация. Возможности городов».

На площадках форума эксперты обсудят темы цифровой экономики, информатизации, биомедицины, компьютерного инжиниринга, робототехники, проекты формирования «умных городов». Технологические компании представят свои проекты и решения, которые могут быть использованы городскими и региональными властями.



Напомним, организаторы форума - правительство Красноярского края, госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», администрация Железногорска, ассоциация экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск», фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург).



На повестке дня вопросы осознанного управления здоровьем и внедрения новых цифровых технологий в здравоохранении. Обсуждения начнутся 29 и 30 ноября и пройдут в Красноярске на базе Красноярского медицинского университета. А уже 1 декабря работа продолжится в Железногорске.



Помимо этого, будут искать ответы по темам внедрения цифровой платформы в медицину и повышение уровня здоровья населения и представители медицинского сообщества, партии «Единая Россия», Государственной Думы РФ, Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», ФМБА России, Законодательного собрания Красноярского края, а также эксперты в области проектного управления, цифровой экономики и современной медицины.



И Железногорск выбран местом для более детального обсуждения данной темы не случайно. Именно на базе Клинической больницы №51 ФМБА предполагается создать экспериментальную площадку федерального значения, где в числе первых будут внедрять новые алгоритмы управления в здравоохранении.



Отметим, сессии стратегического планирования Заслуженных врачей России проходят с 2016 года. Итогом такого масштабного обсуждения станет концепция развития системы здравоохранения страны, которую в феврале 2018 года представят на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ГиГ.