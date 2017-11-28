"КАРАТ" ОБНОВИЛСЯ

В Железногорске после реконструкции откроется авто-заправочная станция «Карат»

29 ноября состоится торжественное открытие АЗС, расположенной по адресу: улица Южная, 38.

Заправочный комплекс, закрытый на реконструкцию в апреле этого года, за 8 месяцев обновился полностью. Внедренные новинки - современное оборудование, резервуарный парк, навес над колонками, скоростная колонка на дизельное топливо и другие плюсы сервисного обслуживания - железногорцы и гости города оценят по достоинству. На АЗС "Карат" предусмотрена парковка для легковых автомобилей.

По словам руководства АЗС, во время церемонии открытия, специально для автовладельцев, пройдут праздничная лотерея и розыгрыш призов.

Начало мероприятия в 18:00.















