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"КАРАТ" ОБНОВИЛСЯ

28.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске после реконструкции откроется авто-заправочная станция «Карат» 

29 ноября состоится торжественное открытие АЗС, расположенной по адресу: улица Южная, 38.

Заправочный комплекс, закрытый на реконструкцию в апреле этого года, за 8 месяцев обновился полностью. Внедренные новинки -  современное оборудование, резервуарный парк, навес над колонками, скоростная колонка на дизельное топливо и другие плюсы сервисного обслуживания - железногорцы и гости города оценят по достоинству. На АЗС "Карат" предусмотрена парковка для легковых автомобилей. 

По словам руководства АЗС, во время церемонии открытия, специально для автовладельцев, пройдут праздничная лотерея и розыгрыш призов.

Начало мероприятия в 18:00. 



 





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