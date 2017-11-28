"КАРАТ" ОБНОВИЛСЯ
28.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске после реконструкции откроется авто-заправочная станция «Карат»
29 ноября состоится торжественное открытие АЗС, расположенной по адресу: улица Южная, 38.
Заправочный комплекс, закрытый на реконструкцию в апреле этого года, за 8 месяцев обновился полностью. Внедренные новинки - современное оборудование, резервуарный парк, навес над колонками, скоростная колонка на дизельное топливо и другие плюсы сервисного обслуживания - железногорцы и гости города оценят по достоинству. На АЗС "Карат" предусмотрена парковка для легковых автомобилей.
По словам руководства АЗС, во время церемонии открытия, специально для автовладельцев, пройдут праздничная лотерея и розыгрыш призов.
Начало мероприятия в 18:00.
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