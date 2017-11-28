ВСЕ НА ЛЕД!
28.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске начали заливать катки
В Железногорске начали заливать катки: основной - на стадионе «Труд» и два хоккейных корта: «Крылья» по ул. Ленина, 30 и «Зенит» по ул. Поселковой, 50. Процесс займет от 10 дней до двух недель.
Как сообщает сайт Комбината спортивных сооружений, нарезку лыжни на городском озере пока отложили.
Официальное разрешение от КБУ получено, но при обследовании специалисты МАУ «КОСС» обнаружили, что лёд в некоторых местах подтаял и слишком тонкий.
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