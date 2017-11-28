ВОКРУГ СВЕТА

В Центральной городской библиотеке написали географический диктант

25 железногорцев написали Географический диктант, который прошел по всей стране. Организатором общероссийского мероприятия выступило Русское географическое общество.

В диктанте было три десятка вопросов. В этом году от участников требовалось ответить на вопросы - "что такое ВВП, на какой почве в России выращивают арбузы и дыни, в какой области больше всего лесов?". Также были и практические задания, где требовалось рассчитать масштаб карты или сориентироваться по снимку из космоса. Результаты диктанта будут обнародованы после 25 декабря.