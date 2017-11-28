РАДИО И ТВ: В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

В Железногорске под брендом "Свежее Телевидение" объединились две муниципальные редакции

Успешно завершился процесс слияния двух городских муниципальных редакций. После закрытия в МП «ГТС» деятельности СМИ коллектив редакции радио и «Свежего телевидения» продолжил свою работу в МП «Информационный центр». В настоящее время теле- и радиожурналисты, в расширенном составе и с удвоенной энергией, трудятся над разработкой новых авторских программ и медийных проектов. По мнению журналистов, в объединенной редакции значимо расширилась сфера их профессиональной деятельности.

На прошлой неделе, в четверг 23 ноября, в эфире городского радио впервые прозвучали голоса телекорреспондентов Ольги Кокориной, Марии Калининой, Ольги Аксеновой и Софьи Барковой. А в пятницу, 24 ноября, радиожурналисты Наталья Булгак и Татьяна Зимина дебютировали в качестве телерепортеров в информационной программе «Новости. Время Местное». Журналист Наталья Булгак, в роли телеведущей, впервые провела аналитическую программу "КСТАТИ".

Радиослушатели уже оценили обновленный формат программы городского радио «Говорит Железногорск», которую по-прежнему можно слушать в 13:20 на «первой кнопке» проводного вещания. Технического обслуживание радийной сети продолжают осуществлять сотрудники МП «ГТС».

Полностью сохранена сетка телевизионного вещания. На региональном канале «Енисей» программы «Новости «Время местное» и «Кстати» выходят в 19:05, на канале «МИР24» в 20:20 (с понедельника по пятницу, в выходные дни в 20:00).

Телевыпуски размещаются на канале видеохостинга youtube.com (www.youtube.com/channel/UCA4-5lDv8DVEioh3FooJ3Lg), на сайте «Свежее ТВ» (www.tv.k26.ru). Также ежедневно - в социальных сетях официальной группы «Новости. Время местное» (https://vk.com/localtime26).

Телефоны журналистов редакции МП "Инфоцентр": 76-00-07, 74-66-22, 76-50-34, 76-60-21.

Телефон для рекламодателей: 76-50-90. Отдел внешних коммуникаций и Интернет-СМИ: 76-50-90. Адрес редакции: ул.Восточная, 26А, 2 этаж.

автор публикации Галины Процкая