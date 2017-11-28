ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
28.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая
Краевой онкодиспансер пригласил жительниц края на бесплатное обследование
С 5 по 6 декабря в Красноярском краевом клиническом онкологическом диспансере (ул. 1-ая Смоленская, 16) пройдет акция, направленная на раннее выявление рака молочной железы.
Специалисты проведут женщинам УЗИ молочных желез на современном УЗИ-сканере Philips EPIQ 7. Для участия в акции приглашаются женщины от 35 до 45 лет, не состоящие на учете в краевом онкодиспансере и не проходившие маммографическое исследование в течение трех последних лет.
Количество участниц акции ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: (391) 222-40-28. Звонки будут принимать с 29 ноября по 1 декабря, сообщает Newslab.ru.
фото uziorganov.ru
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