ПОСТ ПРИНЯЛ!

Директор ВГТРК «КГТРК Красноярск» Василий Нелюбин назначен на пост заместителя губернатора Красноярского края

Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства края. Отметим, что ранее он помогал губернатору в вопросах информационного блока, занимая должность советника по информационной политике. В 2008 году занял пост директора ГТРК «Красноярск», а до апреля 2017 года был председателем Союза журналистов Красноярского края.

Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс подписал соответствующее распоряжение. Нелюбин приступил к новым обязанностям. Известно, что он будет курировать направление информационной политики края. Напомним, ранее этот пост занимала Инесса Акентьева. Она была освобождена от занимаемой должности 13 октября.

фото 24rus.ru