ПОСТ ПРИНЯЛ!

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27.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Директор ВГТРК «КГТРК Красноярск» Василий Нелюбин назначен на пост заместителя губернатора Красноярского края

Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства края. Отметим, что ранее он помогал губернатору в вопросах информационного блока, занимая должность советника по информационной политике. В 2008 году занял пост директора ГТРК «Красноярск», а до апреля 2017 года был председателем Союза журналистов Красноярского края. 

Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Усс подписал соответствующее распоряжение. Нелюбин приступил к новым обязанностям. Известно, что он будет курировать направление информационной политики края. Напомним, ранее этот пост занимала Инесса Акентьева. Она была освобождена от занимаемой должности 13 октября.

фото 24rus.ru



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