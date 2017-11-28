АЙ ДА МАРФА!

Накануне в эфире Первого канала в программе "Старше всех" приняла участие красноярка Марфа Степановна Конечных, которая много лет прожила в Железногорске



Ровестнице революции Марфе Степановне исполнилось 100 лет. В этом году она стала участницей конкурса «Слава созидателей», который проводится в Железногорске.



Биография Марфы Степановны впечатляет. С 8 лет, оставшись сиротой, она работала пастухом, а в годы войны - трактористом. В 25 лет руководила бригадой на лесосплаве, по ночам пекла хлеб в пекарне. Из 56 лет трудового стажа 18 лет проработала в «Сибхимстрое», которым руководил Петр Штефан.

В рамках конкурса «Слава созидателей» интервью с долгожительницей записал ее правнук, учащийся Дворца творчества Данила Черноков.

фото 1tv.ru