СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Железногорец получил 5 месяцев лишения свободы за кражу мороженого

Полицейские доказали вину железногорца в краже из киоска «Мороженое». На основании материалов уголовного дела, расследованного сотрудниками Железногорска, суд вынес обвинительный приговор.

В августе этого года в полицию обратился частный предприниматель. Он заявил, что придя утром на работу, продавец обнаружил разбитое в павильоне окно. Из кассы были похищены денежные средства, а в холодильнике не хватало мороженого. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. 30-летний мужчина свою вину отрицать не стал. В отношении ранее не судимого безработного железногорца было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Злоумышленнику грозило до 5 лет лишения свободы.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, сделал вывод о виновности мужчины и приговорил его к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.