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Я И ПРОФЕССИЯ

27.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске с 1 по 10 декабря проводится профориентационный декадник «Мир профессий» для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями

Основной целью декадника является оказание подросткам помощи в профессиональном самоопределении и планировании дальнейшей образовательно-профессиональной траектории с учетом состояния здоровья и требований рынка труда.

В рамках декадника в Железногорской санаторной школе-интернат и Железногорской (специальной) коррекционной общеобразовательной школе-интернат VIII вида пройдут мероприятия:

4 и 5 декабря - профориентационные занятия «Я и профессия»,
7 и 8 декабря - встреча с родителями детей-инвалидов на тему «Секреты выбора профессии для особенных детей».

В период проведения декадника организована работа контактного телефона 75-66-14 по вопросам профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями.



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