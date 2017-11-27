Я И ПРОФЕССИЯ
В Железногорске с 1 по 10 декабря проводится профориентационный декадник «Мир профессий» для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями
Основной целью декадника является оказание подросткам помощи в профессиональном самоопределении и планировании дальнейшей образовательно-профессиональной траектории с учетом состояния здоровья и требований рынка труда.
В рамках декадника в Железногорской санаторной школе-интернат и Железногорской (специальной) коррекционной общеобразовательной школе-интернат VIII вида пройдут мероприятия:
4 и 5 декабря - профориентационные занятия «Я и профессия»,
7 и 8 декабря - встреча с родителями детей-инвалидов на тему «Секреты выбора профессии для особенных детей».
В период проведения декадника организована работа контактного телефона 75-66-14 по вопросам профессиональной ориентации подростков с ограниченными возможностями.