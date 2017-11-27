ГОРЯЧАЯ ТЕМА

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27.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая

Информация о подаче заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Железногорск от 22.11.2017 «Об утрате статуса единой теплоснабжающей организации» муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» признано утратившим статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения ЗАТО Железногорск.


Руководствуясь пунктом 17 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в российской Федерации» (далее – Правила) администрация ЗАТО г. Железногорск предлагает теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям подать заявки о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации в ЗАТО Железногорск в следующей системе теплоснабжения:


-система теплоснабжения ЗАТО Железногорска (включая г.Железногорск, пос.Подгорный, пос.Додоново, пос.Новый Путь, пос.Тартат, д.Шивера) с источниками тепловой энергии, расположенными по адресам: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Северная, д. 21; ЗАТО Железногорск , г.Железногорск, ул.Южная, д. 53; ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Большая кантатская, д. 15; ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Боровая, д. 2; ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул. Спортивная, д.2; ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Новая, д.5; ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул.40 лет Октября, д.19.


Подача заявления заинтересованными организациями и определение единой теплоснабжающей организации осуществляется в порядке, установленном в пунктах 5-11 Правил.

Заявки принимаются с момента размещения информации в течение месяца по адресу: 662971, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, д.21 с пометкой «Заявка о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации в ЗАТО Железногорск».

Источник: admk.26.ru



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