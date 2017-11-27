ОЛИМПИЙСКИЙ МАРАФОН

Полиция Железногорска приглашает школьников 8-11 классов принять участие во всероссийской олимпиаде





Олимпиаду под названием «На страже экономики» проводит Нижегородская академия МВД России. Мероприятие проходит в два этапа: отборочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий с прибытием в Нижний Новгород).



Для участия необходимо в срок до 30 декабря 2017 года зарегистрироваться через сайт олимпиады Нижегородской академии МВД России подать заявку и пройти интернет-тестирование. На олимпиаду выносятся задания в рамках школьной программы по предмету «Обществознание».



Победители и призеры будут награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.



Нижегородская академия МВД России для абитуриентов организует подготовительные курсы с применением дистанционно образовательных технологий. Заявку направлять по электронной почте на адрес: napk@mvd.ru

фото на.мвд.рф