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ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

24.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Минздрав России предложил не продавать алкоголь пьяным
Минздрав разработал изменения в закон, регулирующий правила продажи алкоголя в России. Соответствующий документ опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Представители Минздрава предлагают законодательно разрешить предпринимателям не продавать алкоголь пьяным людям. Это правило предлагают распространить не только на магазины, но и на кафе и рестораны.

Кроме этого, в Минздраве предложили запретить демонстрацию алкогольной продукции в общем торговом зале. Для нее предлагают выделить отдельные помещения. В небольших магазинах, где нет такого зала, витрины предлагают закрывать ширмами, чтобы «место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары». Эти отделы нельзя будет обозначать указателями и вывесками, чтобы не привлекать к ним особого внимания.



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