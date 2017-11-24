ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

Минздрав России предложил не продавать алкоголь пьяным

Минздрав разработал изменения в закон, регулирующий правила продажи алкоголя в России. Соответствующий документ опубликовали на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Представители Минздрава предлагают законодательно разрешить предпринимателям не продавать алкоголь пьяным людям. Это правило предлагают распространить не только на магазины, но и на кафе и рестораны.

Кроме этого, в Минздраве предложили запретить демонстрацию алкогольной продукции в общем торговом зале. Для нее предлагают выделить отдельные помещения. В небольших магазинах, где нет такого зала, витрины предлагают закрывать ширмами, чтобы «место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары». Эти отделы нельзя будет обозначать указателями и вывесками, чтобы не привлекать к ним особого внимания.