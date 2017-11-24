ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН

Проект бюджета на 2018 год одобрен на публичных слушаниях



Сегодня, 24 ноября, в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».



Участие в мероприятии приняли 120 железногорцев. Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Татьяна Прусова озвучила основные параметры на следующий год: доходная часть бюджета на будущий год составит 3,4 млрд рублей; сумма расходов – 3,5 млрд. рублей при дефиците в размере 102 млн рублей, дотация из федерального бюджета – 927 млн рублей.



В настоящее время проект бюджета рассматривается на депутатских комиссиях. Окончательно главный финансовый документ города будет утвержден на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Заседание намечено на 14 декабря.