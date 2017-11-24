Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

ПЬЯНСТВУ - БОЙ!
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Минздрав России предложил не продавать алкоголь пьяным
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Проект бюджета на 2018 год одобрен на публичных слушаниях
МЕДИАФОРУМ "ЕНИСЕЙ.РФ-2017"

МЕДИАФОРУМ "ЕНИСЕЙ.РФ-2017"
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярске проходит VII Межрегиональный медиафорум «ЕНИСЕЙ.РФ–2017»
СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ
24.11.17 | Главные темы / Cобытия
Волонтеры из Железногорска примут участие в краевом "Доброфоруме"
ГОРОЖАНЕ О ГОРОЖАНАХ

ГОРОЖАНЕ О ГОРОЖАНАХ
24.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
В гимназии № 91 пройдет премьерный показ драмы «Музыкальный художник» в рамках

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОДОБРЕН

24.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Проект бюджета на 2018 год одобрен на публичных слушаниях

Сегодня, 24 ноября, в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

Участие в мероприятии приняли 120 железногорцев. Руководитель финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Татьяна Прусова озвучила основные параметры на следующий год: доходная часть бюджета на будущий год составит 3,4 млрд рублей; сумма расходов – 3,5 млрд. рублей при дефиците в размере 102 млн рублей, дотация из федерального бюджета – 927 млн рублей.

В настоящее время проект бюджета рассматривается на депутатских комиссиях. Окончательно главный финансовый документ города будет утвержден на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск. Заседание намечено на 14 декабря.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ
Вчера, 21:38 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорсцев приглашают на публичные слушания по бюджету
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН
17 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Проект бюджета на 2018 год передан в Совет депутатов ЗАТО для дальнейшего согласования
БЮДЖЕТ-2017 В ДЕЙСТВИИ

БЮДЖЕТ-2017 В ДЕЙСТВИИ
16 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На сессии Совета депутатов принят бюджет ЗАТО Железногорск на 2017 год
ПРОРЕХА В 81 МИЛЛИОН

ПРОРЕХА В 81 МИЛЛИОН
16 ноября 2011 | Раздел: Cобытия
••• Проект бюджета  ЗАТО Железногорск на трехлетний период 2012-2014 годов вынесен на рассмотрение Совета депутатов

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПОПОЛНИ ЗАКРОМА! ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (120)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.