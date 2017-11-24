МЕДИАФОРУМ "ЕНИСЕЙ.РФ-2017"

Сегодня на рабочих площадках отеля Hilton Garden Inn проходит медиафорум «Енисей РФ-2017»

Главное медиасобытие Красноярска стартовало с пленарного заседания на тему «Позитивные медиа или хайп – в чем наше будущее?». Спикерами заседания стали: Александр Гордон, Иван Засурский, Рифат Сабитов и Владимир Касютин. Они обсудили, может ли быть популярной позитивная журналистика, каким будет медиапотребление завтра: новый горизонт возможностей, а также тенденции развития региональной прессы.

Также в программе сегодняшнего дня запланирован мастер-класс Александра Гордона «Место интеллекта в современных телевизионных форматах». В 16:00 на сайте медиафорума можно будет посмотреть прямую трансляцию Захара Прилепина, который расскажет о том, что такое «хайп» в инфополе и как это работает.

Межрегиональный форум средств массовой информации «Енисей.РФ» проводится в Красноярске с 2010 года. В разные годы на форуме обсуждались проблемы конкуренции частных и государственных СМИ, вопросы расширения аудитории изданий и другие актуальные темы.