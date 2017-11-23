НАРОДНОЕ МНЕНИЕ
23.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Галина Процкая
24 ноября в администрации ЗАТО Железногорск состоятся публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
Жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным правом, представители юридических лиц, общественных организаций приглашаются принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета на 2018 год. Участники подлежат регистрации на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт). Время регистрации участников с 14.00 до 14.55.
Место проведения публичных слушаний: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, актовый зал (4 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: 24 ноября 2017 года в 15.00
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