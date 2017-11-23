ВНИМАНИЕ, ГОЛОЛЕД!

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения быть внимательными



В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Железногорска обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах.



В условиях гололедицы и снежного наката водителям неукоснительно следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Также необходимо проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.



Осторожными должны быть и пешеходы. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Только за прошедшие сутки зафискировано 15 дорожно-трнаспортных происшествий (обычно не более 5-7).



Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники. С учетом неблагоприятных погодных условий предстоящего резкого похолодания ГИБДД просит водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, а пользоваться общественным.



По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск