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ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!

ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!
22.11.17 | Главные темы / Cобытия
25 ноября в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка
БЫТЬ ЛУЧШИМИ

БЫТЬ ЛУЧШИМИ
22.11.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
19 ноября в Томске прошел межрегиональный открытый турнир по КУДО.
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске проходит декада, посвящённая Международному дню инвалидов
ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Владыка Пантелеимон освятил поклонный крест в Железногорске
ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников

РАДИОПРОГРАММА ОТ 22 НОЯБРЯ

22.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 16 | Автор: Сергей Скляров
 Депутаты спрашивают
• Осторожно, вирус
 Заблудились в болоте

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