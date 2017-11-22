БЫТЬ ЛУЧШИМИ

19 ноября в Томске на татами спортивного комплекса «Юпитер» прошел межрегиональный открытый турнир по КУДО

Более 200 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев соревновались за право быть лучшим.



Ребята, занимающиеся кудо в железногорском Центре «Патриот», показали хороший результат и сумели завоевать одну золотую и три серебряные медали.

Призерами турнира стали:

1 место – Никита Шульга.

2 место – Владислав Колтаков, Андрей Панов, Алексей Афанасьев.