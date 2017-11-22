БЫТЬ ЛУЧШИМИ
22.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 37 | Автор: Наталья Кокорина
19 ноября в Томске на татами спортивного комплекса «Юпитер» прошел межрегиональный открытый турнир по КУДО
Более 200 спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет из Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев соревновались за право быть лучшим.
Ребята, занимающиеся кудо в железногорском Центре «Патриот», показали хороший результат и сумели завоевать одну золотую и три серебряные медали.
Призерами турнира стали:
1 место – Никита Шульга.
2 место – Владислав Колтаков, Андрей Панов, Алексей Афанасьев.
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