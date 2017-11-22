НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 НОЯБРЯ

25 ноября в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

19 ноября в Томске прошел межрегиональный открытый турнир по КУДО.

БЫТЬ ЛУЧШИМИ

В Железногорске проходит декада, посвящённая Международному дню инвалидов

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Владыка Пантелеимон освятил поклонный крест в Железногорске

Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников