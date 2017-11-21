НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

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21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске проходит декада, посвящённая Международному дню инвалидов

Уже состоялись соревнования по лёгкой атлетике и теннису и дартсу.
Соревнования по дартсу собрали 38 участников, 27 из них были награждены в разных категориях. В спартакиаде по лёгкой атлетике приняли участие 28 человек с разными группами заболеваний. Большинство показали очень достойный результат. Помимо традиционных призов и наград, организатор соревнований – МАУ «КОСС» - подготовил ребятам отдельный сюрприз: в спортзале ДЮСШ-1 установили оборудование для напольного кёрлинга, любезно предоставленное краевой федерацией. И участники смогли опробовать новый для них вид спорта. А в соревнованиях по теннису участвовали 37 человек.


Декада продолжается. 24 ноября пройдёт турнир по боулингу, а 2 декабря семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Для маленьких участников подготовлена не только спортивная, но и весёлая развлекательная программа – благодаря неравнодушным компаниям Железногорска. Детский развлекательный центр «Бегемот» раскрасит юных спортсменов аквагримом, аниматоры мастерской детских праздников «Марти» не дадут скучать, игротека «Три кота» предоставит призы, а коллектив школы№1 порадует танцевальной композицией.
Завершат декаду инвалидов соревнования по плаванию, они состоятся 3 декабря.



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