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НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске проходит декада, посвящённая Международному дню инвалидов
ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Владыка Пантелеимон освятил поклонный крест в Железногорске
ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников
МОСТЫ ПРОВЕРЯТ

МОСТЫ ПРОВЕРЯТ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Состояние железногорских мостов исследуют специалисты
ФЕЕРИЯ ТАНЦА

ФЕЕРИЯ ТАНЦА
21.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Впервые в Железногорске пройдет фестиваль по спортивным бальным танцам

РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 НОЯБРЯ

21.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
 Поклонный крест в Железногорске
• День налоговика
 Фестиваль спортивного бального танца
 Обследование железногорских мостов

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