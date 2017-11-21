ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА

Владыка Пантелеимон освятил поклонный крест в Железногорске

Сегодня Железногорск посетил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Цель визита - освятить поклонный крест, который установил железногорский приход на улице Енисейская. Владыка провел службу в соборе Михаила Архангела, после чего приехал на место установления святыни. В присутствии верующих, учащихся кадетского корпуса, представителей городской власти и градообразующих предприятий Митрополит Пантелеимон прочитал молитву, окропил крест святой водой, отметив знаковость события для всех православных Железногорска.

Православный поклонный крест в Железногорске установлен именно на том месте, где когда – то при строительстве закрытого города располагался пост КПП. Владыка поблагодарил всех, кто помог осуществить благое дело.