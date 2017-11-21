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ОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОННОГО КРЕСТА

21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина

Владыка Пантелеимон  освятил поклонный крест в Железногорске

Сегодня  Железногорск посетил  Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Цель визита - освятить  поклонный крест, который установил железногорский приход на улице Енисейская. Владыка провел службу в соборе Михаила Архангела, после чего приехал на место установления святыни. В присутствии верующих, учащихся кадетского корпуса, представителей городской власти и градообразующих предприятий Митрополит Пантелеимон прочитал молитву, окропил крест святой водой, отметив знаковость события для всех православных Железногорска.

Православный поклонный крест в Железногорске установлен именно на том месте, где когда – то при строительстве закрытого города располагался пост КПП. Владыка поблагодарил  всех, кто помог осуществить благое дело.



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