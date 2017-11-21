Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников
МОСТЫ ПРОВЕРЯТ

МОСТЫ ПРОВЕРЯТ
21.11.17 | Главные темы / Cобытия
Состояние железногорских мостов исследуют специалисты
ФЕЕРИЯ ТАНЦА

ФЕЕРИЯ ТАНЦА
21.11.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Впервые в Железногорске пройдет фестиваль по спортивным бальным танцам
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
20.11.17 | Главные темы / Cобытия
Бдительный инспектор ДПС задержал подозреваемого в совершении грабежа
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
20.11.17 | Главные темы / Cобытия
В рамках проекта «Территория культуры «Росатом» проходит мониторинг работы

ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Наталья Кокорина

Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников

В рамках акции «Молодежь выбирает жизнь» в школе № 95 прошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Школьники участвовали в работе тематических площадок, решали проблемные кейсы по здоровому питанию, соблюдению режима дня учащегося, размышляли о пользе спортивных нагрузок.

Самым ярким мероприятием дня стала «Зарядка со звездой». Инженер Горно-химического комбината, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов провел утреннюю разминку в спортивном зале школы и пожелал ребятам регулярно заниматься спортом.

За личный вклад в популяризацию здорового образа жизни, за заслуги в развитии физической культуры Ильдару Габбасову и педагогам школы №95 были вручены нагрудные значки «Гражданин Железногорска».

 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
БРАВО, ЧЕМПИОН!

БРАВО, ЧЕМПИОН!
30 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорский кикбоксер Ильдар Габбасов стал чемпионом мира
ЕЛЕНА ШПОРТУН ЗАРЯДИТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ

ЕЛЕНА ШПОРТУН ЗАРЯДИТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ
13 июля 2012 | Раздел: Спорт
••• 14 июля в Железногорске вновь состоится  зарядка со «звездой»
ЗАРЯДИСЬ СО «ЗВЕЗДОЙ»

ЗАРЯДИСЬ СО «ЗВЕЗДОЙ»
5 июня 2012 | Раздел: Спорт
••• 10 июня в Железногорске зарядку со «звездой» проведет чемпион Европы и победитель Кубка мира по бобслею Николай Хренков
КАЧАТЬ ЧЕМПИОНА ГАББАСОВА!

КАЧАТЬ ЧЕМПИОНА ГАББАСОВА!
3 ноября 2011 | Раздел: Спорт
••• Известный железногорский спортсмен Ильдар Габбасов в третий раз стал чемпионом мира по кикбоксингу

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (102)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.