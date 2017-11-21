ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ

Чемпион мира по кикбоксингу провел зарядку для школьников

В рамках акции «Молодежь выбирает жизнь» в школе № 95 прошли мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Школьники участвовали в работе тематических площадок, решали проблемные кейсы по здоровому питанию, соблюдению режима дня учащегося, размышляли о пользе спортивных нагрузок.

Самым ярким мероприятием дня стала «Зарядка со звездой». Инженер Горно-химического комбината, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Ильдар Габбасов провел утреннюю разминку в спортивном зале школы и пожелал ребятам регулярно заниматься спортом.

За личный вклад в популяризацию здорового образа жизни, за заслуги в развитии физической культуры Ильдару Габбасову и педагогам школы №95 были вручены нагрудные значки «Гражданин Железногорска».