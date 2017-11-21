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ФЕЕРИЯ ТАНЦА

21.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 22 | Автор: Наталья Кокорина

Впервые в Железногорске пройдет фестиваль по спортивным бальным танцам

25 ноября в Центре досуга на фестивале «Феерия танца» свое мастерство покажут начинающие и юные танцевальные пары в возрасте от 5 до 13 лет из городов Красноярского края. Железногорск представят танцоры Школы бального танца «Феерия» Центра досуга.

В 11.00 откроют соревнования детские танцевальные дуэты в возрасте 5-10 лет. Среди девочек пройдут соревнования на Кубок диско и Кубок ча-ча-ча.

В 12.30 на паркет выйдут участники категории «Дети» 7-11 лет и «Юниоры» 12-13 лет.

В 17.00 начинающие танцоры исполнят программу двух танцев.

Завершится фестиваль соревнованиями на Кубок клубных команд. Также выступят пары в категории «Сеньоры» и с показательными номерами молодежные пары клуба «Феерия».

Стоимость билета на весь день 300 рублей.



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