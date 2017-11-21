ФЕЕРИЯ ТАНЦА

Впервые в Железногорске пройдет фестиваль по спортивным бальным танцам



25 ноября в Центре досуга на фестивале «Феерия танца» свое мастерство покажут начинающие и юные танцевальные пары в возрасте от 5 до 13 лет из городов Красноярского края. Железногорск представят танцоры Школы бального танца «Феерия» Центра досуга.



В 11.00 откроют соревнования детские танцевальные дуэты в возрасте 5-10 лет. Среди девочек пройдут соревнования на Кубок диско и Кубок ча-ча-ча.



В 12.30 на паркет выйдут участники категории «Дети» 7-11 лет и «Юниоры» 12-13 лет.



В 17.00 начинающие танцоры исполнят программу двух танцев.



Завершится фестиваль соревнованиями на Кубок клубных команд. Также выступят пары в категории «Сеньоры» и с показательными номерами молодежные пары клуба «Феерия».



Стоимость билета на весь день 300 рублей.