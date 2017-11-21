ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

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20.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Наталья Кокорина

Бдительный инспектор ДПС ОГИБДД Железногорска задержал подозреваемого в совершении грабежа

В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в дневное время незнакомый мужчина, находясь на улице, вырвал у нее из рук сумку с деньгами и иным имуществом. Сотрудники полиции установили, что незадолго до происшествия, пенсионерка покупала продукты в магазине. Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале, на которых подозреваемый ходит по магазину, а позже наблюдает, как пожилая женщина рассчитывается на кассе. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали всем наружным нарядам. Был организован комплекс мер по розыску и задержанию грабителя.

Подозреваемого заметил сотрудник ОГИБДД: он увидел, как по улице идет компания из троих мужчин, один из которых по приметам похож на подозреваемого в совершении грабежа. Инспектор задержал и доставил мужчину в МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск. Свою вину 34–летний подозреваемый признал. Ранее мужчина был неоднократно судим за корыстные преступления, в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Сотрудниками Следственного отдела возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, до 7 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный мужчина в соответствии со статьей 91 УПК РФ арестован и находится под стражей.


По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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