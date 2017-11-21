РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 НОЯБРЯ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Работа есть. ЦЗН подвёл итоги • Расчёт тарифов за ЖКХ стал сложнее • Стартовала акция "Спроси онколога" • Ярмарка на Факельном шествии