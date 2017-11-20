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20.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 12 | Автор: Наталья Кокорина

Сергей Пешков участвует в Международном общественном форуме-диалоге «АтомЭко»

Международный общественный форум-диалог и выставка «АтомЭко» состоится 21-22 ноября в Москве. В работе форума примет участие Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков.

Мероприятие проводится по инициативе Госкорпорации «Росатом» с целью обсуждения результатов деятельности по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности, а также выработки совместно с общественностью и научными организациями новых задач в сфере сохранения благоприятной окружающей среды.

Главная тема «АтомЭко 2017» – «Чистая энергия для будущих поколений». Деловую программу откроет пленарная дискуссия с участием генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, заместителя генерального директора МАГАТЭ Михаила Чудакова, руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексея Алешина, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Эксперты обсудят энергетику будущего с точки зрения экологии, экономики и устойчивого развития.

На выставочной площадке форума будут представлены передовые технологии по очистке различных сред, переработке общепромышленных и бытовых отходов, по обращению с РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации.



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