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20.11.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Наталья Кокорина

Управление внутренних дел Железногорска получило грамоту за лучшее фото советской милиции

Главным управлением МВД России по Красноярскому краю подведены итоги творческих конкурсов среди ОВД края, посвященных 100-летию советской милиции. Первое и второе места в номинации "Лучшая фоторабота о советской милиции" заняли архивные фотографии, предоставленные МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск.

Лучшей фотографией стал снимок 1960-х годов на котором вместе со служебным автомобилем запечатлены сотрудники ГАИ. Второе место жюри Главного управления присудило снимку милиционера-кинолога со служебной собакой (на обороте фото сохранилась надпись "овчарка Гром").

К сожалению, установить авторов не представилось возможным. Эти и другие фотографии хранятся в Музейной комнате МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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