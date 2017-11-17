ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

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Компания «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» принимает участие в крупнейшем авиационно-космическом салоне региона Персидского залива и Ближнего Востока – Dubai Airshow 2017

Официальное приглашение принять участие в крупнейшем отраслевом форуме на имя генерального директора предприятия Николая Тестоедова направил Мухаммед Аль Ахбаби, глава космического агентства ОАЭ, которое находится под покровительством Его Высочества шейха Мухаммеда ибн Рашид Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов, эмира Дубая.

На выставке Dubai Airshow 2017 компания «ИСС» развернула обширную экспозицию в отдельном космическом павильоне, работа которого организована в рамках салона впервые. Образцы современных разработок предприятия демонстрируются в виде макетов космических аппаратов телекоммуникации, навигации, ретрансляции и персональной связи.

Работа первого дня выставки началась с посещения стенда Решетнёвской фирмы главой «РОСКОСМОСА» Игорем Комаровым, который обсудил с Николаем Тестоедовым текущие вопросы.

В рамках деловой программы международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2017 делегация «ИСС» провела встречи с Президентом центра науки и технологий Саудовской Аравии, а также с Министром транспорта и связи Бахрейна, который пригласил Решетнёвскую фирму принять участие в авиакосмическом салоне, который пройдёт в Бахрейне в ноябре 2018 года. Так же представители руководства «ИСС» встретились с белорусскими коллегами и посетили стенд Европейского космического агентства, где обсудили вопросы сертификации продукции. Кроме того планируется провести ряд встреч с компаниями-партнёрами, а также с представителями шведской космической корпорации и национального космического агентства.

Источник: iss-reshetnev.ru