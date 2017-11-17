Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ
17.11.17 | Главные темы / Cобытия
Компания «ИСС» участвует в крупнейшем авиационно-космическом салоне региона
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА СФОРМИРОВАН
17.11.17 | Главные темы / Cобытия
Проект бюджета на 2018 год передан в Совет депутатов ЗАТО для дальнейшего
СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ

СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ
17.11.17 | Главные темы / Своими глазами
Комбинат благоустройства приобрел 90 тысяч луковиц тюльпанов к весне
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 20 ноября
БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ

БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями на Открытом Кубке Красноярска по

СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ

17.11.17 | Раздел: Главные темы / Своими глазами | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

Комбинат благоустройства приобрел 90 тысяч луковиц тюльпанов к весне

Сегодня специалисты КБУ скорректировали информацию о вымерзших луковицах тюльпанов. Напомним, вчера ГиГ стало известно, что из-за морозов они все погибли.

Да, есть большое опасение, что все 20 000 высаженных на клумбах города под зиму тюльпанов без достаточного снежного покрова могут погибнуть. Но коммунальщики надеются, что часть цветочных высадок они смогут все-таки спасти.

Для этого сотрудники муниципального предприятия собирают снег с улиц и тротуаров, после чего прикрывают им клумбы.

А всего для весны 2018 года КБУ закупило 90 тысяч луковиц этого цветка, 20 из которых уже высадили, а 70 - расцветут в теплицах зеленого хозяйства к 8 марта.

Источник: ГиГ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ТЕПЛИЦАХ ПАХНЕТ ВЕСНОЙ

В ТЕПЛИЦАХ ПАХНЕТ ВЕСНОЙ
14 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В городском тепличном хозяйстве КБУ полным ходом идет подготовка к весеннему озеленению Железногорска
ТЮЛЬПАНЫ К 8 МАРТА

ТЮЛЬПАНЫ К 8 МАРТА
26 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Комбинат благоустройства принимает от населения заявки на поставку красивых и недорогих тюльпанов
ЦВЕТЫ УШЛИ ВЛЕТ

ЦВЕТЫ УШЛИ ВЛЕТ
14 марта 2014 | Раздел: Cобытия
••• Миллион семьсот тысяч рублей заработало КБУ на продаже цветов к празднику 8-е марта
ГРЯДЕТ ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ

ГРЯДЕТ ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ
28 февраля 2014 | Раздел: Cобытия
••• Работники зеленого хозяйства МП "КБУ" вырастили 56 тысяч тюльпанов к женскому празднику 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Олег, в новости: ДУХОВНЫЙ ЩИТ
Дмитрий Байкалов, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Дмитрий Папин-Сибиряк, в новости: С ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ!
Жека, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР
Желе, в новости: НОЧНОЙ ДОЗОР

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНОВА ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ! ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЬ, ОБУВАЙСЯ! ЦАРЕВИЧ В СИБИРИ НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 НОЯБРЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Ноябрь 2017 (90)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.