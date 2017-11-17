СПАСТИ ТЮЛЬПАНЫ

Комбинат благоустройства приобрел 90 тысяч луковиц тюльпанов к весне

Сегодня специалисты КБУ скорректировали информацию о вымерзших луковицах тюльпанов. Напомним, вчера ГиГ стало известно, что из-за морозов они все погибли.

Да, есть большое опасение, что все 20 000 высаженных на клумбах города под зиму тюльпанов без достаточного снежного покрова могут погибнуть. Но коммунальщики надеются, что часть цветочных высадок они смогут все-таки спасти.

Для этого сотрудники муниципального предприятия собирают снег с улиц и тротуаров, после чего прикрывают им клумбы.

А всего для весны 2018 года КБУ закупило 90 тысяч луковиц этого цветка, 20 из которых уже высадили, а 70 - расцветут в теплицах зеленого хозяйства к 8 марта.

Источник: ГиГ