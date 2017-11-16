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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – СЕРГЕЙ ПРОСКУРНИН   
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» на канале Мир 24 в понедельник, 20 ноября
БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ

БЛЕСТЯЩИЕ СТАРТЫ
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали победителями на Открытом Кубке Красноярска по
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции окажут юридическую помощь несовершеннолетним и их родителям
Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!

Я - ЖЕЛЕЗНОГОРЕЦ!
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Полицейских отметили нагрудными значками «Железногорец»
ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
16.11.17 | Главные темы / Cобытия
Полицейские предупреждают о появлении в обороте поддельных денежных знаков

РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 НОЯБРЯ

16.11.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 13 | Автор: Сергей Скляров
В программе -  начальник межрайонной ИФНС России № 26 по Красноярскому краю СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА


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