ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

Полицейские предупреждают жителей Красноярского края о появлении в обороте поддельных денежных знаков серии бх № 27425**

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявляют поддельные денежные банкноты, которые в последующем направляются на экспертизу. Как отмечают стражи порядка, характерными местами сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В связи с возросшим качеством поддельных денег и отсутствием знаний признаков, позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной, выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных знаков в банках.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- не покупайте валюту у обменников, даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;

- если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;

- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

- поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;

- выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;

- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;

- цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения незамедлительно сообщать в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону «02».